Vereador do Paraná é alvo de investigação por corrupção em esquema com empresários Um vereador de Porto Rico, no noroeste do Paraná, está sendo investigado por corrupção. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca... Ric|Do R7 23/07/2024 - 13h13 (Atualizado em 23/07/2024 - 13h13 )



Um vereador de Porto Rico, no noroeste do Paraná, está sendo investigado por corrupção. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do político na manhã desta terça-feira (23).

