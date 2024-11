Vereador eleito de Maringá pode perder mandato por nepotismo, decide Justiça Vereador eleito de Maringá pode perder mandato por nepotismo, decide Justiça Ric|Do R7 29/11/2024 - 21h09 (Atualizado em 29/11/2024 - 21h09 ) twitter

A 2ª Vara da Fazenda Pública deferiu o pedido do Ministério Público da perda dos direitos políticos do vereador eleito de Maringá, no Noroeste do Paraná, Odair Fogueteiro (PP), por nepotismo.

