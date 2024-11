Vereador eleito é morto a tiros em casa de familiares no Paraná Vereador eleito é morto a tiros em casa de familiares no Paraná Ric|Do R7 09/11/2024 - 13h10 (Atualizado em 09/11/2024 - 13h10 ) twitter

Vereador eleito morto a tiros no Paraná

João Domiciano Neto, vereador eleito de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, foi morto a tiros durante a madrugada deste sábado (9). O crime aconteceu na casa da família da vítima, no município de Santana do Itararé.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico evento.

