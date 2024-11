Vereador eleito é morto a tiros enquanto visitava os pais Vereador eleito é morto a tiros enquanto visitava os pais Ric|Do R7 11/11/2024 - 17h31 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h31 ) twitter

Vereador eleito é morto a tiros enquanto visitava os pais

Vereador eleito é morto a tiros enquanto visitava os pais. Vereador é morto na casa dos pais em Santana do Itararé: na fuga, suspeitos do crime morreram em confronto com a PM em Curitiba.

