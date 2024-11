Veterinária revela histórico de maus-tratos de criança que matou 23 animais A criança, de 9 anos, que matou 23 animais em uma fazendinha de um hospital veterinário em Nova Fátima, no […] O post Criança que matou... Ric|Do R7 19/10/2024 - 15h27 (Atualizado em 19/10/2024 - 15h27 ) twitter

Criança que matou 23 animais já havia maltratado outros bichos, diz veterinária

A criança, de 9 anos, que matou 23 animais em uma fazendinha de um hospital veterinário em Nova Fátima, no Norte do Paraná, no último domingo (13), já havia maltratado outros bichos em outra ocasião, conforme a veterinária Brenda Rocha Almeida Cianciosa.

