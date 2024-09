Viatura da PM capota em acidente impressionante no Paraná Uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) capotou após colidir contra um carro, que avançou a preferencial, no bairro Santa Quitéria... Ric|Do R7 08/09/2024 - 15h10 (Atualizado em 08/09/2024 - 15h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Viatura da PM capota após atingir carro que avançou preferencial; vídeo

Uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) capotou após colidir contra um carro, que avançou a preferencial, no bairro Santa Quitéria, na madrugada deste domingo (8). Um dos dois policiais que estavam no veículo precisou ser encaminhado a um hospital. O outro policial sofreu apenas ferimentos leves. Já a motorista que causou o acidente não se feriu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Viatura da PM capota após atingir carro que avançou preferencial; vídeo

• Calorão e umidade baixa: veja previsão do tempo para segunda-feira (9) em Curitiba

• Populares tentam saquear carga de cerveja de caminhão que tombou em Curitiba