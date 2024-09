Vídeo polêmico: candidato agredindo morador com vassoura choca internautas Um candidato à Prefeitura de Pontal do Paraná, no Litoral do estado, foi filmado agredindo com vassouradas um morador, que […] O post... Ric|Do R7 05/09/2024 - 18h32 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h32 ) ‌



Candidato no Paraná é filmado agredindo morador com vassoura; veja vídeo

Um candidato à Prefeitura de Pontal do Paraná, no Litoral do estado, foi filmado agredindo com vassouradas um morador, que é apoiador de outro concorrente à cadeira nas eleições de 2024. O vídeo viralizou nas redes sociais com a música “Dança da Vassoura, do Grupo Molejo.

