Vídeos mostram momento do tiroteio em show do Menos é Mais no Paraná

Tiroteio em show do Menos é Mais

Vídeos gravados por populares durante do show da banda Menos é Mais em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, mostram o momento do tiroteio durante uma briga generalizada. Os disparos foram realizados por um policial militar de folga, que teria sido hostilizado e agredido por um grupo de amigos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre o incidente.

