Vigilante assassinado em Maringá: crime brutal e prisão rápida Um vigilante foi morto a tiros, na madrugada desta quinta-feira (5), em Maringá, no norte do Paraná, quando averiguava a invasão em... Ric|Do R7 05/09/2024 - 14h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 14h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vigilante é assassinado com tiro pelas costas e suspeito é preso pouco depois; vídeo

Um vigilante foi morto a tiros, na madrugada desta quinta-feira (5), em Maringá, no norte do Paraná, quando averiguava a invasão em uma empresa monitorada. A vítima, identificada como Aldair Barbosa, de 35 anos, estava em uma moto e levou um tiro na nuca, disparado por um dos dois suspeitos desse furto inicial. Pouco depois do crime a polícia prendeu em flagrante o suspeito pelo homicídio. Câmeras de segurança registraram a invasão do comércio e também o momento em que a vítima é atingida pelos tiros e cai (assista abaixo).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vigilante é assassinado com tiro pelas costas e suspeito é preso pouco depois; vídeo

• Fiuk fala sobre prisão de Deolane Bezerra; veja na Hora da Venenosa

• Bombeiros levam mais de 9 horas para resgatar trabalhador, soterrado em silo de grãos