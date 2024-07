Vigilante flagrado em compra suspeita após encontro com jovem desaparecida Uma imagem de câmera de segurança flagrou o vigilante Marcos Wagner de Souza, preso suspeito de envolvimento... Ric|Do R7 26/07/2024 - 15h14 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vigilante é flagrado comprando novas botas após encontro com Ísis; veja

Uma imagem de câmera de segurança flagrou o vigilante Marcos Wagner de Souza, preso suspeito de envolvimento no desaparecimento de Ísis Victória Miserski, comprando novas botas depois de se encontrar com a jovem em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba confirma atacante Júnior Brumado, ex-Bahia, como segundo reforço

• PM foi morta pelo namorado que não aceitava o fim do relacionamento

• Vigilante é flagrado comprando novas botas após encontro com Ísis; veja