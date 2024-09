Violência após jogo: torcedores atacados em Curitiba Um grupo de torcedores foi agredido por suspeitos de cometerem um arrastão na saída do jogo da Seleção Brasileira, nas […] O post Torcedores... Ric|Do R7 07/09/2024 - 09h10 (Atualizado em 07/09/2024 - 09h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Torcedores são agredidos por suspeitos de arrastão após jogo do Brasil

Um grupo de torcedores foi agredido por suspeitos de cometerem um arrastão na saída do jogo da Seleção Brasileira, nas imediações do Estádio Couto Pereira, em Curitiba, na noite desta sexta-feira (6). Um homem teve ferimentos no rosto e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Torcedores são agredidos por suspeitos de arrastão após jogo do Brasil

• A Fazenda 14 teve Deolane, expulsão dupla e apelidos maldosos; relembre

• Jogos de hoje (07/09/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir