Violência Doméstica: Mulher Agredida com Chave de Fenda em Casa Uma mulher foi atacada com uma chave de fenda pelo ex-companheiro dentro da própria casa no último domingo... Ric|Do R7 05/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 20h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mulher é atacada com chave de fenda dentro de casa no Norte do PR

Uma mulher foi atacada com uma chave de fenda pelo ex-companheiro dentro da própria casa no último domingo (4). O homem foi preso menos de 24 horas após o crime no município de Sertanópolis, na região Norte do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher é atacada com chave de fenda dentro de casa no Norte do PR

• Atletas olímpicos terão imposto descontado no valor da premiação; veja quanto

• Estado precisa de aval da Assembleia Legislativa para desestatizar a Ferroeste