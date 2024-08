Violência Doméstica: Mulher Sofre Ataque com Água Quente Uma mulher foi atacada com água quente pela namorada e foi atendida em estado grave no último domingo (18... Ric|Do R7 19/08/2024 - 19h06 (Atualizado em 19/08/2024 - 19h06 ) ‌



Uma mulher foi atacada com água quente pela namorada e foi atendida em estado grave no último domingo (18). A situação aconteceu no bairro Santa Maria, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

