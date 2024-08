Violência em Bar: Policial Ferido ao Intervir em Briga Ao tentar separar uma briga, um policial militar de 36 anos foi esfaqueado em um bar, na cidade de Maria... Ric|Do R7 25/08/2024 - 10h20 (Atualizado em 25/08/2024 - 10h20 ) ‌



Policial é esfaqueado ao tentar separar briga em bar no Paraná

Ao tentar separar uma briga, um policial militar de 36 anos foi esfaqueado em um bar, na cidade de Maria Helena, no Noroeste do Paraná, na noite deste sábado (24). A confusão era entre duas mulheres que estavam no estabelecimento.

