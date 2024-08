Violência em Curitiba: Homem Ataca Porteiro em Prédio de Deputado Um homem invadiu um prédio, na tarde do último sábado (3), e agrediu o porteiro com uma chave de fenda. O... Ric|Do R7 04/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 04/08/2024 - 09h56 ) ‌



Homem invade prédio onde mora deputado Tito Barichello e agride porteiro; assista

Um homem invadiu um prédio, na tarde do último sábado (3), e agrediu o porteiro com uma chave de fenda. O deputado estadual Tito Barichello (União Brasil) é um dos moradores do edifício, localizado no bairro Água Verde, em Curitiba. A vítima está hospitalizada.

