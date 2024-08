Violência em Douradina: Indígenas Guarani e Kaiowá Sofrem Ataque Brutal Ao menos dez indígenas Guarani e Kaiowá ficaram feridos após serem atacados por supostos agricultores em... Ric|Do R7 05/08/2024 - 07h56 (Atualizado em 05/08/2024 - 07h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ataque contra grupos indígenas termina com 10 feridos; dois estão em estado grave

Ao menos dez indígenas Guarani e Kaiowá ficaram feridos após serem atacados por supostos agricultores em Douradina, no Mato Grosso do Sul, no último sábado (3). Duas pessoas estão em estado grave.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Ataque contra grupos indígenas termina com 10 feridos; dois estão em estado grave

• Caçulinha, do “Domingão do Faustão”, morre aos 86 anos

• Retomada da Alep e último dia de convenções são destaques do Jornal da Manhã