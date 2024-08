Violência em Praça Pública: Quatro Jovens Perdem a Vida no RJ Quatro jovens morreram após serem assassinados a tiros na Praça Barão de Drumond, conhecida como praça 7,... Ric|Do R7 19/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 19/08/2024 - 09h56 ) ‌



Quatro jovens são assassinados em praça pública; suspeito chegaram atirando

Quatro jovens morreram após serem assassinados a tiros na Praça Barão de Drumond, conhecida como praça 7, na Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O ataque aconteceu na noite do último domingo (18), próximo ao Morro dos Macacos, na região norte do estado carioca.

