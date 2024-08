Violência Familiar: Médica é Detida Após Atirar no Ex em Presença do Filho Uma médica, de 39 anos, foi presa suspeita de invadir o apartamento do ex-companheiro e atirar contra ele... Ric|Do R7 15/08/2024 - 14h26 (Atualizado em 15/08/2024 - 14h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Médica é presa após invadir apartamento e atirar contra ex na frente do filho Caroline de Souza Machado

Uma médica, de 39 anos, foi presa suspeita de invadir o apartamento do ex-companheiro e atirar contra ele na frente do filho deles, um menino de 8 anos. O caso foi registrado no último domingo (11), em Jaraguá do Sul (SC).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Médica é presa após invadir apartamento e atirar contra ex na frente do filho

• Casal é condenado a 42 anos de prisão por morte de bebê em Foz do Iguaçu

• Mulher é morta por cachorro semanas após perder filha