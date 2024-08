Violência no Fim do Relacionamento: Homem é Preso por Tentativa de Atropelamento Um homem de 28 anos foi preso nesta segunda-feira (26) por tentar atropelar a esposa e a cunhada, na cidade... Ric|Do R7 27/08/2024 - 19h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 19h31 ) ‌



Homem tentou atropelar a esposa e a cunhada por não aceitar fim do relacionamento

Um homem de 28 anos foi preso nesta segunda-feira (26) por tentar atropelar a esposa e a cunhada, na cidade de Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O motivo do crime, segundo o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Marcondes Alves, seria porque o suspeito não aceitou o fim do relacionamento.

