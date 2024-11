Violência no trânsito: mulher, com bebê de colo, é baleada na perna por conta de uma buzinada Violência no trânsito: mulher, com bebê de colo, é baleada na perna por conta de uma buzinada Ric|Do R7 23/11/2024 - 16h48 (Atualizado em 23/11/2024 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Violência no trânsito

Violência no trânsito: mulher, com bebê de colo, é baleada na perna por conta de uma buzinada. Após buzinada, motorista atira contra carro de casal com bebê de 2 meses e acerta mulher.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro RIC para mais detalhes!

Leia Mais em Ric:

Homem, flagrado injetando cola em fechadoras de bares, também joga flechas pela janela do prédio

Dois amigos são executados a tiros dentro de carro alugado em Curitiba; polícia suspeita de vingança

Polícia investiga mulher que morreu dentro da própria casa; Amanda tinha um ferimento na cabeça