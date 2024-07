Visita de ovelhas em hospital de Curitiba marca dia especial Os pacientes do Hospital Ônix Batel, em Curitiba, receberam na última sexta-feira (19) a visita de ovelhas. A ação aconteceu como... Ric|Do R7 23/07/2024 - 11h34 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h34 ) ‌



Pacientes de hospital de Curitiba recebem visita de ovelhas em dia especial

Os pacientes do Hospital Ônix Batel, em Curitiba, receberam na última sexta-feira (19) a visita de ovelhas. A ação aconteceu como forma de comemorar o Dia do Amigo e faz parte do projeto Pet Terapia.

