Vítimas de acidente na BR-277 retornavam de evento de motos em Campina Grande do Sul Vítimas de acidente na BR-277 retornavam de evento de motos em Campina Grande do Sul Ric|Do R7 01/12/2024 - 13h49 (Atualizado em 01/12/2024 - 13h49 ) twitter

Acidente na BR-277

As vítimas do acidente na BR-277, em Prudentópolis, na região central do Paraná, eram naturais da cidade de Missal, no oeste do Paraná. Os jovens, de 23 e 24 anos, estavam em uma caminhonete e retornavam para casa após participarem de um evento de moto velocidade em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

