Vitória-BA: jogadores apanham de torcedores e ainda são cortados do elenco

Dudu e Rodrigo Andrade não fazem mais parte do elenco do Vitória-BA. A afirmação é do presidente do Leão da Barra, Fábio Mota. O dirigente deu a declaração durante entrevista a um programa esportivo, na Bahia, nesta segunda-feira (15).

