Vitória para os Consumidores: Código de Defesa Aprovado na Alep O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta quarta-feira (7) destaca a aprovação do código de defesa do... Ric|Do R7 07/08/2024 - 07h15 (Atualizado em 07/08/2024 - 07h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Aprovação de código de defesa do consumidor na Alep é destaque do Jornal da Manhã Roberto Dziura Jr.

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta quarta-feira (7) destaca a aprovação do código de defesa do consumidor na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O projeto estava em discussão há um ano e conta com todas as 106 leis estaduais, além de outras 40 propostas reunidas em um único documento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Aprovação de código de defesa do consumidor na Alep é destaque do Jornal da Manhã

• Depoimento de médico suspeito de importunação é destaque no RIC Notícias Manhã

• Previsão do tempo para Curitiba hoje (07/08/2024), segundo o Climatempo