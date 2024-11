Vizinho encontra casal de idosos mortos dentro de casa Vizinho encontra casal de idosos mortos dentro de casa Ric|Do R7 11/11/2024 - 17h31 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vizinho encontra casal de idosos mortos dentro de casa

Após problema com o portão elétrico, vizinho encontra casal de idosos mortos dentro de casa. Aparentemente as vítimas estariam mortas há meses e a família não se deu conta do “sumiço”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Vereador eleito é morto a tiros enquanto visitava os pais

Casal desaparecido há 6 meses é encontrado morto em casa no PR: “Cena horrível”

Redemoinho de poeira é flagrado em distrito de Astorga