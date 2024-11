Vizinho que encontrou casal morto em residência revela detalhes: “Cheiro horrível” Vizinho que encontrou casal morto em residência revela detalhes: “Cheiro horrível” Ric|Do R7 11/11/2024 - 19h10 (Atualizado em 11/11/2024 - 19h10 ) twitter

Casal foi encontrado morto no último sábado (9) (Foto: Eliandro Paiva/ RICtv)

Um morador do Centro Velho, de Londrina, no norte do Paraná, revelou detalhes de como encontrou um casal morto em uma residência no último sábado (9). Conforme Osvaldo de Sousa, os idosos moravam sozinhos na casa e há algum tempo não apareciam no bairro. Devido a uma falha elétrica, que permitiu a abertura do portão, o vizinho acessou o terreno acompanhado de outros moradores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso trágico.

