Vizinho suspeito de perseguir gêmeas faz novas ameaças: "Vai pagar com o corpo" O vizinho suspeito de stalkear as irmãs gêmeas em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, voltou a ameaçar as jovens...

‌



Vizinho suspeito de “stalkear” gêmeas faz novas ameaças: “Vai pagar com o corpo”

O vizinho suspeito de stalkear as irmãs gêmeas em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, voltou a ameaçar as jovens por mensagens. As vítimas procuraram a delegacia e registraram um novo boletim de ocorrência contra ele.

