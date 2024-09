Will Smith é atração confirmada no Rock in Rio 2024 Will Smith, além de ator vencedor de um Oscar, já ganhou um Grammy com sua dupla de rap; ele estará no Rock in Rio 2024. O post Will... Ric|Do R7 02/09/2024 - 20h41 (Atualizado em 02/09/2024 - 20h41 ) ‌



Will Smith cantará no Rock in Rio; entenda

No último domingo (1º), o ator e cantor Will Smith foi anunciado como parte do lineup do Rock in Rio 2024. Ele deve se apresentar no Palco Sunset, no dia 19 de setembro.

