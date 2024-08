X (Twitter) pode ser suspenso no Brasil De acordo com a página oficial do X, antigo Twitter, a plataforma provavelmente será suspensa no Brasil em breve. O post X (Twitter... Ric|Do R7 29/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 21h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

X (Twitter) espera ser suspenso no Brasil: “não cumpriremos ordens ilegais”

Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira (29), a conta oficial do X (antigo Twitter) afirma que espera que a rede social seja suspensa no Brasil. O pronunciamento foi publicado no próprio site.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• X (Twitter) espera ser suspenso no Brasil: “não cumpriremos ordens ilegais”

• Órgão genital de homem encontrado morto estava no bolso de suspeito no Paraná

• Caso Adrian: câmeras de segurança revelam as últimas imagens do adolescente