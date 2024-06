Youtuber americano grava vídeo polêmico dentro de viatura da PM

Alto contraste

A+

A-

Youtuber americano grava vídeo dentro de viatura da PM com arma em mãos; vídeo Caroline de Souza Machado

O youtuber americano Gen Kimura publicou um vídeo em seu canal em que participa de uma operação da Polícia Militar de São Paulo. Intitulado como "24h na vida de um Policial no Brasil" tem 40 minutos, foi publicado no dia 2 de junho e já conta com mais de 1 milhão de visualizações. O canal do youtuber tem mais de 300 mil inscritos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Idosa que teve queimaduras graves após peeling de fenol tem alta de hospital

• Youtuber americano grava vídeo dentro de viatura da PM com arma em mãos; vídeo

• Chegada do frio estimula consumo de alimentos e bebidas quentes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.