Ric |Do R7

Zé Neto pausa show por motivo inusitado; confira na Hora da Venenosa A Hora da Venenosa desta quinta-feira (4), exibirá os detalhes sobre o show do cantor sertanejo Zé Neto, que foi pausado por um motivo...

Alto contraste

A+

A-

Zé Neto pausa show por motivo inusitado; veja os detalhes na Hora da Venenosa Caroline de Souza Machado

A Hora da Venenosa desta quinta-feira (4), exibirá os detalhes sobre o show do cantor sertanejo Zé Neto, que foi pausado por um motivo inusitado. Além disso, os apresentadores Mateus Furlan, Cecília Comel e cobra Judite irão comentar sobre o desfecho da polêmica envolvendo os filhos do Gusttavo Lima; confira todos os destaques do programa!

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Zé Neto pausa show por motivo inusitado; veja os detalhes na Hora da Venenosa

• Câmera flagra acidente que matou motociclista na Avenida Manoel Ribas; vídeo

• A Hora da Venenosa Curitiba ao vivo | 04/07/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.