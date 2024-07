Brasil apresenta diretrizes de Aliança Global contra a Fome Assunto deve ser tema central da presidência brasileira no G20 Plano Brasil Sem Fome|Do R7 25/07/2024 - 14h03 (Atualizado em 25/07/2024 - 14h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Reprodução

O governo brasileiro apresentou um conjunto de documentos que vão orientar a construção da “Aliança Global contra a Fome e a Pobreza”. O assunto deve ser tema central da presidência brasileira no G20. E para avaliar essa luta do país, a Record News preparou a série de entrevistas “Diálogos sobre a fome”, que reúne especialistas para análises da luta do Brasil no combate à insegurança alimentar.

Neste primeiro episódio você acompanha a entrevista com Jorge Meza, atual representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura no Brasil.

Confira:

Clique aqui e saiba mais sobre o Plano Brasil Sem Fome.