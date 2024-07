Brasil vai apresentar programa de alimentação escolar para Aliança Global contra a Fome e a Pobreza Ideia é incentivar ações semelhantes ao redor do mundo Plano Brasil Sem Fome|Do R7 30/07/2024 - 15h39 (Atualizado em 30/07/2024 - 15h39 ) ‌



Lyon Santos/ MDS

O Brasil vai apresentar o Programa Nacional de Alimentação Escolar aos outros países participantes da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. A iniciativa também será compartilhada com instituições filantrópicas, de conhecimento, organizações internacionais, além de fundos e bancos de desenvolvimento que ingressarem na aliança. A ideia é incentivar ações semelhantes ao redor do mundo.

Fome no Brasil é o tema da série da Record News “Diálogos Sobre a Fome”, que reúne especialistas para análises da luta do Brasil no combate à insegurança alimentar. Neste episódio você acompanha a entrevista com José Graziano, responsável pela implementação do programa “Fome Zero”.

Acompanhe aqui a entrevista com com Luiza Trabuco (coordenadora geral de Apoio à Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), Maria Siqueira (diretora de políticas públicas do movimento Pacto Contra a Fome) e Gustavo Porpino (pesquisador da Embrapa):

