Governo anuncia ações para o combate à fome entre mulheres negras Investimentos que serão feitos somam R$ 330 milhões Plano Brasil Sem Fome|Do R7 26/07/2024 - 16h10 (Atualizado em 26/07/2024 - 16h10 ) ‌



Roberta Aline/ MDS

O Plano Brasil Sem Fome, do Governo Federal, vai ter ações voltadas especialmente para as mulheres negras. O anúncio foi feito nessa quinta-feira (25) no Rio de Janeiro pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Os investimentos que serão feitos somam R$ 330 milhões.

Entre as ações previstas, está a formação de profissionais do Sistema Único de Assistência Social e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Fome no Brasil é o tema da série da Record News “Diálogos sobre a fome”, que reúne especialistas para análises da luta do Brasil no combate à insegurança alimentar. Neste episódio você acompanha a entrevista com Sandra Maria Chaves, integrante da Escola de Nutrição da UFBA (ENUFBA) e coordenadora da Rede PENSSAN. Confira:

Clique aqui e saiba mais sobre o Plano Brasil Sem Fome.