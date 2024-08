Alerta sobre a Influência do PCC nas Eleições de SP A Polícia Civil investiga suposta atuação criminosa do PCC para infiltrar candidatos na disputa eleitoral deste ano | Foto: Divulgação... Revista Oeste|Do R7 16/08/2024 - 08h36 (Atualizado em 16/08/2024 - 08h36 ) ‌



Foto de um carro da Polícia Civil de São Paulo

O chefe do centro de inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel Pedro Luís de Souza Lopes, afirmou na última quinta-feira, 15, que a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) nas eleições é "muito maior do que imaginava".

