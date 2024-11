Atentado contra o prefeito de Taboão da Serra choca a cidade O prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva, de 72 anos, sofreu um atentado a tiros na tarde desta sexta-feira, 18, enquanto... Revista Oeste|Do R7 19/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 19/10/2024 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva, de 72 anos, sofreu um atentado a tiros na tarde desta sexta-feira, 18, enquanto se dirigia para visitar áreas atingidas pelas chuvas recentes, relata a Folha de S. Paulo. O político, que busca a reeleição pelo Podemos, foi atingido no ombro, conforme informou a prefeitura. O ataque ocorreu quando seu carro foi abordado a caminho de uma entrevista. + Leia mais notícias de Política em Oeste Nascido em Minador do Negrão, no interior de Alagoas, Aprígio construiu uma carreira como empresário. Casado há 46 anos com Luzia, ele é pai de quatro filhas e avô de cinco netos. https://www.youtube.com/watch?v=_7EXNnrwsMA O prefeito declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possuir ensino médio completo e um patrimônio de pouco mais de R$ 8,3 milhões. Antes de entrar para a política, José Aprígio foi servente de pedreiro e, em 1996, fundou a Cooperativa Habitacional Vida Nova, dedicada à construção civil. Ao longo dos anos, a cooperativa expandiu seus projetos, ao somar 51 torres residenciais, um centro empresarial, um hotel, 384 salas comerciais e o Taboão Plaza Outlet, inaugurado em 2016. Trajetória política Na esfera política, Aprígio foi eleito vereador pela primeira vez em 2004 e reconduzido ao cargo no mandato seguinte. Apesar de várias tentativas, só conseguiu se eleger prefeito de Taboão da Serra em 2020, depois de perder as eleições em 2012 e 2016. Além disso, prossegue a Folha, foi suplente de deputado federal em 2014 e, em 2018, conseguiu uma cadeira como deputado estadual. https://www.youtube.com/watch?v=Fkbq5PP2il0 Neste ano, ele disputa novamente a prefeitura contra o Engenheiro Daniel, do União Brasil. No primeiro turno, Daniel saiu na frente com 48,98% dos votos válidos, enquanto Aprígio obteve 25,93%. O embate entre os dois candidatos é uma repetição do cenário de 2020, quando Aprígio venceu por uma margem estreita de apenas 1.700 votos em um universo de 153 mil eleitores. O post Conheça José Aprígio da Silva, o prefeito de Taboão da Serra alvo de tiros apareceu primeiro em Revista Oeste.