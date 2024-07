Condenação de Cid Gomes: Polêmica na Contratação de Plácido Domingo Cantor Plácido Domingo foi contratado pelo senador em 2012 sem licitação | Foto: Wikimedia Commons O senador Cid Gomes (PSB-CE) foi... Revista Oeste|Do R7 31/07/2024 - 18h03 (Atualizado em 31/07/2024 - 18h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Plácido Domingo

O senador Cid Gomes (PSB-CE) foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) a devolver os valores recebidos a título de comissão pela contratação do tenor espanhol Plácido Domingo, que se apresentou em Fortaleza em 2012, durante a inauguração do Centro de Eventos do Ceará, quando Gomes era governador.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Política: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Política: notícias e artigos - Revista Oeste



• Cid Gomes é condenado a devolver valores por contratação de tenor espanhol no CE

• Olimpíadas: deputados do Novo pedem informações sobre comitiva de Janja a Paris

• Barroso troca Gilmar por Dino na relatoria de ação sobre emendas Pix