Conflito nas Redes: TCU e a Ameaça a Jornalista

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, ameaçou o jornalista Breno Pires, depois de ele denunciar um movimento do órgão para indicar nomes para agências reguladoras. O repórter, da revista Piauí, fez a denúncia na última terça-feira, 6, por meio do Twitter/X.

