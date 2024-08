Daniel Silveira Enfrenta Problemas de Saúde na Prisão, Revela Advogado O advogado do ex-deputado federal Daniel Silveira, Paulo Faria, voltou a dizer que o parlamentar está com graves problemas de saúde... Revista Oeste|Do R7 22/08/2024 - 18h51 (Atualizado em 22/08/2024 - 18h51 ) ‌



Paulo Faria, advogado de Daniel Silveira | Foto: Reprodução/Twitter/X/@drpaulofaria22

O advogado do ex-deputado federal Daniel Silveira, Paulo Faria, voltou a dizer que o parlamentar está com graves problemas de saúde na prisão. A defesa do político deu a declaração nesta quinta-feira, 22, em entrevista ao Jornal da Oeste.

