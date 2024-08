Decisão do TSE em Roraima: Julgamento Adiado Sem Explicações Sem apresentar justificativas, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, retirou da pauta o julgamento... Revista Oeste|Do R7 21/08/2024 - 16h22 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h22 ) ‌



Governador de Roraima, Antonio Denarium (PP) responde por abuso de poder político e econômico

Sem apresentar justificativas, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, retirou da pauta o julgamento que pode cassar o mandato do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), e do vice-governador Edilson Damião (Republicanos).

