Emília Corrêa se destaca na corrida pela Prefeitura de Aracaju A vereadora Emília Corrêa (PL) lidera a corrida eleitoral para a Prefeitura de Aracaju (SE): ela tem 53,5% das intenções de voto contra... Revista Oeste|Do R7 17/10/2024 - 16h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A vereadora Emília Corrêa (PL) lidera a corrida eleitoral para a Prefeitura de Aracaju (SE): ela tem 53,5% das intenções de voto contra 36,6% de Luiz Roberto (PDT). A liderança da candidata do PL ultrapassa a margem de erro, de 37 pontos porcentuais. Os números constam de levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 17. Veja os números: Emília Corrêa (PL): 53,5% Luiz Roberto (PDT): 36,6% Não sabe/não respondeu: 3,5% Nenhum/branco/nulo: 6,4% No primeiro turno, ela terminou com 126 mil votos, ou 41,62% dos votos válidos; e Luiz Roberto ficou com 72 mil votos (23,86%). O instituto também perguntou sobre a expectativa de vitória no segundo turno e a maioria acha que Emília vai vencer. Ao todo, 62,3% mencionaram o nome da candidata do PL quando lhes foi feita esta pergunta: “Independentemente de em quem o(a) sr(a) irá votar, na sua opinião, qual desses candidatos irá vencer as eleições e será o próximo Prefeito de Aracaju: Emilia Correa ou Luiz Roberto?” E 29,9% disseram o nome de Luiz Roberto. + Leia mais notícias de Política em Oeste Candidato do PDT é o mais rejeitado no 2º turno em Aracaju Emília Corrêa (esq.) e Luiz Eduardo | Foto: César de Oliveira/Câmara Municipal de Aracaju/Reprodução/Imprensa24h O Instituto Paraná Pesquisas também avaliou a rejeição em Aracaju. O candidato do PDT é o mais rejeitado. Veja os números: Luiz Roberto (PDT): 53,1% Emília Corrêa (PL): 36,9% Não sabe/não respondeu: 6,9% Poderia votar nos dois: 5,4% Dados da pesquisa A pesquisa do Instituto Paraná está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SE-01369/2024 para o cargo de prefeito. Ao todo, 740 eleitores foram ouvidos. As entrevistas foram feitas entre 13 e 16 de outubro. A amostra atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,7 pontos porcentuais. O post 2º turno em Aracaju: Emília Corrêa (PL) tem 53,5%; Luiz Roberto (PDT), 36,6% apareceu primeiro em Revista Oeste.