Famílias ainda acampadas no RS após enchentes devastadoras Centenas de famílias buscaram abrigos no Rio Grande do Sul depois das enchentes que atingiram o Estado | Foto: Pedro Piegas/PMPoa... Revista Oeste|Do R7 29/08/2024 - 16h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Abrigo para atingidos pelas enchentes em Porto Alegre

Famílias permanecem acampadas em uma estrada no Rio Grande do Sul, quatro meses depois das enchentes que devastaram diversas cidades da região. Os ocupantes recusam-se a deixar a área devido a diversos motivos, incluindo o cansaço da rotina nos abrigos temporários. As informações são da agência de notícias Reuters.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Política: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Política: notícias e artigos - Revista Oeste



• Meses depois das enchentes no RS, famílias continuam acampadas em estrada

• Congresso aprova projeto que facilita crédito para atingidos por enchentes no RS

• Alexandre de Moraes manda penitenciária fazer exame criminológico de Silveira