Kamala Harris e o embate explosivo na Fox News A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, participou de uma entrevista na Fox News,... Revista Oeste|Do R7 17/10/2024 - 16h28 (Atualizado em 17/10/2024 - 16h28 )

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, participou de uma entrevista na Fox News, na última quarta-feira, 16, e acabou batendo boca com o apresentador Bret Baier. O desentendimento começou quando o jornalista pressionou a vice de Joe Biden sobre programas de imigração do país. + Leia mais notícias dePolíticaem Oeste Ao abordar essas questões, Baier pressionou Harris sobre crimes cometidos por imigrantes irregulares depois da flexibilização das políticas de imigração de Biden. Harris qualificou os incidentes como “casos trágicos” e lamentou as perdas. No entanto, a candidata redirecionou o foco para criticar seu opositor, Donald Trump, por não apoiar uma legislação de segurança fronteiriça. Assista ao vídeo da entrevista de Kamala à Fox News: Kamala Harris diz à Fox News o que fará Ainda durante a entrevista, Harris destacou sua intenção de trazer uma abordagem política diferente da atual, caso seja eleita. “Deixe-me ser muito clara: minha Presidência não será uma continuação da Presidência de Joe Biden, e, como todo novo presidente que assume o cargo, trarei minhas experiências de vida, minhas experiências profissionais e ideias novas e frescas.” Discussão sobre imigração e segurança fronteiriça Harris ressaltou sua oposição à descriminalização de travessias ilegais. Ela também respondeu a críticas do sindicato dos oficiais da Patrulha da Fronteira, reconhecendo suas preocupações. “Eles estão frustrados, e eu entendo; eles querem apoio, e é isso que o projeto de lei de segurança nas fronteiras teria feito”, destacou Kamala. Estratégia de diálogo com republicanos Kamala Harris se encontrou com mais de 100 republicanos que apoiam sua candidatura na Pensilvânia | Foto: Jonathan Drake/Reuters Kamala procurou, por meio da entrevista da Fox, buscar diálogo com o público republicano, que é maioria na audiência do canal. A campanha de Harris acredita que ela pode conquistar republicanos em dúvida quanto aos posicionamentos de Trump. Leia também: "EUA: Kamala Harris promete descriminalizar a maconha caso seja eleita" Em um evento na Pensilvânia, Harris se encontrou com mais de cem republicanos que apoiam sua candidatura. Ela criticou Trump, afirmando que ele não merece o apoio desse grupo. Apesar de Trump ser o favorito entre os republicanos, Harris espera conquistar uma parcela significativa desses eleitores, o que pode ser decisivo em uma eleição com margens estreitas. O post Vídeo: Kamala Harris bate boca com apresentador da Fox News apareceu primeiro em Revista Oeste.