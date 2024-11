Lucas Sanches se destaca nas intenções de voto em Guarulhos Levantamento divulgado nesta quinta-feira, 17, pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o vereador Lucas Sanches tem 52,3% das intenções... Revista Oeste|Do R7 17/10/2024 - 16h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 16h08 ) twitter

Levantamento divulgado nesta quinta-feira, 17, pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o vereador Lucas Sanches tem 52,3% das intenções de voto em Guarulhos (SP), contra 37,4% de Elói Pietá (Solidariedade), o que perfaz uma vantagem de 14,9 pontos porcentuais. Não souberam ou não responderam 3,5% dos entrevistados e o porcentual de brancos ou nulos chega a 6,9%. Veja os números: Lucas Sanches (PL): 52,3%; Elói Pietá (Solidariedade): 37,4%; Não sabe/não respondeu: 3,5%; Nenhum/branco/nulo: 6,9%. Lucas Sanches lidera expectativa de vitória em Guarulhos A maioria dos entrevistados — 58,8% — acha que Lucas Sanches vai vencer as eleições em 27 de outubro. Esse dado surge da resposta à pergunta: “Independentemente de em quem o(a) sr(a) irá votar, na sua opinião, qual desses candidatos irá vencer as eleições e será o próximo Prefeito de Guarulhos: entre Elói Pietá ou Lucas Sanches?” Apenas 30,8% acham que Pietá pode vencer, e 10,5% não responderam. Elói Pietá é o mais rejeitado Elói Pietá lidera rejeição | Foto: Reprodução/Paraná Pesquisas Quanto à rejeição, Elói Pietá é o mais rejeitado, com índice de 47,6% contra 33% de Lucas Sanches. A rejeição é apurada perguntando-se ao entrevistado em quem ele não votaria de jeito nenhum. Veja os números: Elói Pietá (Solidariedade): 47,6%; Lucas Sanches (PL): 33%; Não sabe/não respondeu: 12,6%; Poderia votar nos dois: 9,4%. + Leia mais notícias de Política em Oeste Dados da pesquisa A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-03978/2024 para o cargo de prefeito. As entrevistas foram realizadas entre 13 e 16 de outubro com 800 eleitores. A amostra atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de 3,5 pontos porcentuais para os resultados gerais. O post Lucas Sanches (PL) lidera em Guarulhos (SP) com vantagem de 15 pontos apareceu primeiro em Revista Oeste.