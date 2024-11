Prefeito de Taboão da Serra é alvo de ataque a tiros durante campanha O prefeito de Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva, candidato à reeleição pelo Podemos, foi vítima de um ataque a tiros nesta... Revista Oeste|Do R7 18/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 18/10/2024 - 21h08 ) twitter

O prefeito de Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva, candidato à reeleição pelo Podemos, foi vítima de um ataque a tiros nesta sexta-feira, dia 18, segundo informações fornecidas pela prefeitura local, relata a Folha de S. Paulo. Taboão da Serra fica na região metropolitana da capital paulista. Aprígio visitava áreas da cidade que sofreram os impactos das intensas chuvas da última semana, as quais deixaram cerca de 91 mil moradores sem eletricidade. De acordo com comunicado, o prefeito foi baleado na clavícula enquanto se dirigia para conceder uma entrevista na sede da administração municipal. + Leia mais notícias de Política em Oeste Inicialmente, prossegue o jornal, o prefeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra. Depois ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está sob cuidados médicos. https://www.youtube.com/watch?v=1EBXFrlxXv0=PLxiN9esDVq-d7HrlErPSgWwihE2b1s4rL=6 A Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi contatada pela imprensa por volta das 15h30, mas, até aquele momento, não havia registro oficial do ocorrido. O partido Podemos, ao qual Aprígio é filiado, ainda buscava mais informações sobre o incidente antes de se manifestar publicamente. Aprígio está disputando o segundo turno das eleições municipais contra o candidato Engenheiro Daniel, do União Brasil. Na primeira fase da eleição, Daniel obteve 48,98% dos votos válidos, enquanto Aprígio conquistou 25,93%. Essa disputa repete o cenário de 2020, quando os dois também se enfrentaram no segundo turno. Naquela ocasião, Aprígio venceu com uma diferença estreita de apenas 1.700 votos, em um total de 153 mil eleitores. Veja a nota da Prefeitura de Taboão da Serra "A Prefeitura de Taboão da Serra informa que o prefeito José Aprígio da Silva foi vítima de um atentado a tiros na tarde desta sexta-feira, 18 de outubro. https://www.youtube.com/watch?v=9Q-dG6NeERM=PLxiN9esDVq-d7HrlErPSgWwihE2b1s4rL=19 O incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada. No caminho para uma coletiva de imprensa na Nova Sede da Prefeitura, o veículo oficial foi alvo de tiros e um projétil atingiu o prefeito Aprígio no ombro. As autoridades policiais já foram acionadas e estão conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes e encontrar os responsáveis. O prefeito José Aprígio da Silva, que concorre à reeleição neste segundo turno, encontra-se estável no momento da transferência." O post Candidato à reeleição em Taboão da Serra sofre ataque a tiros, segundo prefeitura apareceu primeiro em Revista Oeste.