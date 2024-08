Silvio Barros se Destaca nas Intenções de Voto em Maringá Equipe do Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em Maringá (PR) | Foto: Roberto Jayme/TSE O levantamento divulgado pelo instituto... Revista Oeste|Do R7 19/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 19/08/2024 - 20h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 19, mostra o ex-prefeito de Maringá (PR) Silvio Barros (PP) na liderança nas intenções de voto para o comando do Poder Executivo do município. Ele registra 57% no cenário em que se apresenta os nomes dos candidatos aos eleitores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Política: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Política: notícias e artigos - Revista Oeste



• Silvio Barros (PP) lidera intenções de voto em Maringá (PR)

• Ministério Público Eleitoral pede cassação de registro de Pablo Marçal

• ‘O Inquérito das Fake News é fora da lei’, diz Transparência Internacional