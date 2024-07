Aumenta tensão no Oriente Médio Embaixada do Brasil não esconde preocupação e governo federal critica morte do líder político do Hamas Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 31/07/2024 - 17h15 (Atualizado em 31/07/2024 - 17h27 ) ‌



Ismail Haniyeh e Masoud Pezeshkian juntos antes do assassinato do líder político do Hamas Perfil pessoal @drperzeshkian

Após o anúncio da morte do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, no Irã, a embaixada do Brasil na Palestina se manifestou. O embaixador Alessandro Candeas disse, em poucas palavras, que a comunidade brasileira, assim como as outras pessoas na região temem o risco de aumento de conflito em Gaza.

“A embaixada do Brasil na Palestina acompanha a evolução da situação, depois da morte do líder do Hamas. Por enquanto, greve geral, sem manifestações de rua. Check points de algumas cidades como Hebron, fechados. Comunidade brasileira apreensiva. Teme-se o risco de escalada.”, disse o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas.

No perfil oficial do novo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que o país amanheceu em luto. Os dois estiveram juntos na posse do novo líder do país. Pezeshkian afirmou que o vínculo entre Irã e Palestina, agora, está mais forte do que nunca. O recado veio em tom de ameaça.

“O caminho de resistência e de defesa dos oprimidos será mais poderoso do que nunca. A República Islâmica do Irã defenderá a sua integridade territorial, dignidade e honra. E fará com que os ocupantes terroristas se arrependam da sua ação covarde.”

Em nota, o governo federal brasileiro criticou a morte de Haniyeh, ainda investigada.

Veja a nota do governo brasileiro, na íntegra.

“O governo brasileiro condena veementemente o assassinato do chefe do Escritório Político do Hamas, Ismail Haniyeh, ocorrido hoje, 31/7, em Teerã.

O Brasil repudia o flagrante desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã, em clara violação aos princípios da Carta das Nações Unidas, e reafirma que atos de violência, sob qualquer motivação, não contribuem para a busca por estabilidade e paz duradouras no Oriente Médio. Tais atos dificultam ainda mais as chances de solução política para o conflito em Gaza, ao impactarem negativamente as conversações que vinham ocorrendo para um cessar-fogo e a libertação dos reféns.

O Brasil reitera o apelo a todos os atores para que exerçam máxima contenção, de modo a impedir que a região entre em conflito de grandes proporções e consequências imprevisíveis, às custas de vidas civis e inocentes, bem como exorta a comunidade internacional para que envide todos os esforços possíveis com vistas a promover o diálogo e conter o agravamento das hostilidades.

O governo brasileiro reitera que, para interromper a grave escalada de tensões no Oriente Médio, é essencial implementar cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, em cumprimento à Resolução 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas”.