Brasil assume embaixada da Argentina em Caracas A ajuda veio depois que diplomatas argentinos foram expulsos da Venezuela; Peru também deve pedir socorro Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 01/08/2024 - 13h42 (Atualizado em 01/08/2024 - 13h42 ) ‌



Encarregado de negócios argentino, Andres Mangiarotti, hasteia bandeira na embaixada da Argentina, em Caracas Chancelaria da Argentina

A situação ficou insustentável após a expulsão dos diplomatas argentinos pelo governo de Nicolás Maduro. Foi, então, que Argentina decidiu suspender a relação diplomática com a Venezuela e pedir ao Brasil que tomasse conta da embaixada do país em Caracas.

A custódia, ainda sem tempo determinado, servirá para tratar de questões consulares, ajudar argentinos que moram na Venezuela e cuidar dos documentos que estão naquele território.

Esta não é a primeira vez que o Brasil guarda a embaixada do país vizinho. A outra foi em 1982, no Reino Unido, durante a Guerra das Malvinas. A situação foi resolvida após negociações de paz na ONU, em 1990.

O Peru também prepara o pedido de custódia ao Brasil.

Veja, na íntegra, a nota oficial do governo argentino

“Hoje, os funcionários diplomáticos, consulares e adidos de defesa argentinos que trabalhavam na Embaixada da Argentina em Caracas deixarão o país em consequência da notificação do Governo da República Bolivariana da Venezuela emitida em 29 de julho. A partir deste momento, e a pedido do Governo Argentino, a República Federativa do Brasil se encarregará da guarda das instalações da missão argentina em Caracas, incluindo a Embaixada e a Residência Oficial, seus bens e arquivos, bem como a proteção de seus interesses e dos interesses dos nacionais argentinos em território venezuelano, nos termos do artigo 45, alíneas b) e c), da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e dos artigos 8 e 27 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares Relações de 1963. A República Argentina agradece a generosidade do Governo brasileiro em aceitar o pedido diante desta situação de emergência, que faz parte dos laços históricos de amizade entre as duas nações e da assistência prestada pelo Brasil em outras ocasiões. A custódia da sede diplomática envolve os requerentes de asilo político da oposição venezuelana, que estão sob proteção na Residência Argentina em Caracas desde o passado dia 20 de março e foram impedidos de sair do país juntamente com o pessoal da Embaixada por omissão do Governo da República Bolivariana para cumprir a Convenção de Caracas sobre Asilo Diplomático”.