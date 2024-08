Brasil e Chile se mobilizam para encontrar brasileiros desaparecidos na região do Atacama Polícia chilena intensifica investigação e afirma que o casal não deixou o país Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 23/08/2024 - 18h54 (Atualizado em 23/08/2024 - 18h54 ) ‌



Eraldo Rodrigues, 60 anos, e Aurora da Silva Rodrigues, 59 anos, em registros da viagem Arquivo pessoal

O desaparecimento do casal já dura cinco dias. Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, 60, deixaram o Brasil, de carro, e seguiram para a região.

Por aqui, um esforço concentrado, inclusive diplomático, para ajudar nas buscas. A centralização de informações oficiais está com o Itamaraty, que divulgou a seguinte nota:

“O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Santiago, tem conhecimento do caso e está em contato com as autoridades locais e com os familiares dos cidadãos brasileiros, a quem tem prestado a assistência consular cabível.”

Em Santiago, capital chilena, o consulado brasileiro está em contato com as autoridades locais para desvendar o caso. A Polícia de Investigação do Chile já confirmou que os cidadãos brasileiros não abandonaram o país, conforme explicou o coronel Cristian Monroy.

O Ministério Público do Chile, na região do Atacama, também ajuda nas investigações. “Estamos realizando outras diligências destinadas à localização dessas pessoas, a fim de trazer tranquilidade às suas famílias e tentar resolver este caso”, disse o procurador-adjunto de Copiapó, Ariel Guzmán Moya.