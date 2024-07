Décima Cúpula da Juventude do BRICS movimenta mercado internacional Embaixador russo no Brasil comenta os reflexos do encontro em âmbito internacional. Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 22/07/2024 - 16h50 (Atualizado em 22/07/2024 - 16h50 ) ‌



Registro da VI Cúpula da Juventude do BRICS, em 2020. Sputnik

Até a próxima sexta-feira, 26, acontece em Ulyanovsk, na Rússia, a X Cúpula da Juventude do BRICS, onde educação e tecnologia estão entre principais tópicos a serem debatidos entre jovens líderes e empreendedores do Brasil, China, Egito, Etiópia, Índia, Irã, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul e Emirados Árabes Unidos.

A ideia é dar mais espaço a estes participantes para discutirem sobre os temas atuais e tentarem encontrar soluções conjuntas. Os assuntos são diversos, como: educação; ciência; tecnologia e inovação; saúde e esporte; empreendedorismo juvenil; serviço comunitário juvenil; e voluntariado. A cúpula é considerada o principal evento da agenda da juventude, durante a presidência russa no BRICS em 2024.

A Cúpula da Juventude do BRICS é organizada pela Agência Federal para Assuntos da Juventude da Rússia, pelo Governo da região de Ulyanovsk, pelo Ministério do Desenvolvimento da Juventude da Região de Ulyanovsk, pelo Escritório de Projetos para Cooperação Internacional da Juventude Rússia-BRICS e pela União Russa da Juventude. Para o o embaixador da Rússia no Brasil, Alexey Labetskiy, a “agenda movimentada da cúpula deste ano ajudará os participantes a discutir e promover a cooperação cultural e educacional entre os jovens do BRICS, a adquirir novos conhecimentos e habilidades e a encontrar projetos conjuntos, bem como a observar a cultura e as tradições únicas da Rússia e a fazer novos amigos”. Ainda segundo o embaixador, “o diálogo entre os jovens continua a dar uma contribuição útil para a expansão da parceria estratégica em grande escala dentro do BRICS para a promoção da amizade, da confiança e do entendimento mútuo. Os intercâmbios para jovens são de especial importância para o BRICS.

“Estou confiante de que a Cúpula contribuirá para uma maior aproximação entre os povos de nossos países, aumentará as parcerias dentro do BRICS e elevará a posição internacional dessa associação”, encerrou Alexey Labetskiy.

